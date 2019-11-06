Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
"Zur kleinen Pause" in Berlin-Marzahn

Folge 2: "Zur kleinen Pause" in Berlin-Marzahn

88 Min.Folge vom 06.11.2019

Lutz Bischof ist ein Tausendsassa! Eigentlich betreibt er eine Kfz-Werkstatt in einem Gewerbegebiet in Berlin-Marzahn. Als im Sommer 2014 die Kantine nebenan schließt, wittert Lutz seine Chance: ein zweites Standbein, das seine Existenz sichern soll. Das Problem: Lutz hat keinen blassen Schimmer von Gastronomie. Er träumt von einer Goldgrube, doch davon ist seine Kantine weit entfernt. Das Projekt entpuppt sich als Energie- und Kostenfalle! Kann Frank Rosin Lutz die Augen öffnen? Rechte: kabel eins

