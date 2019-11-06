Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Rosins Kantinen
Folge 4: Schulküche in der Comenius-Schule Mücka
88 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Die Comenius-Schule befindet sich im beschaulichen Mücka in Sachsen. Schon seit einigen Jahren beschweren sich die Eltern über das schlechte und ungesunde Essen, das ihren Sprösslingen Tag für Tag vorgesetzt wird. Dass nur 90 von knapp 300 Schülern täglich zum Essen kommen, ist für das Kantinenteam um Betreiberin Eva-Maria Ertel dagegen vollkommen unverständlich. Frank Rosins Besuch in Mücka treibt den Sternekoch an seine Grenzen - mit ungeahnten Folgen. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins