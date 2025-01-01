Im "Hafen Extra" muss umgedacht werdenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 9: Im "Hafen Extra" muss umgedacht werden
87 Min.Ab 12
Kurz vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eröffnet in Aurich das "Hafen Extra" seine Pforten. Mit minimalen Mitteln erfüllt sich das Betreiberpaar Dirk und Elke seinen Lebenstraum. Doch wegen der Pandemie blieb das Lokal für weit mehr als die Hälfte der Zeit geschlossen und die erhofften Einnahmen blieben aus. Schafft es Rosin, das Restaurant vor der endgültigen Schließung zu bewahren?
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Kabel Eins