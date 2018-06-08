Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 08.06.2018: Ungebetene Gäste
45 Min.Folge vom 08.06.2018Ab 12
Carl und Cindy haben sich in Providence, Rhode Island, ein Haus gekauft, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht: Möbel schweben durch die Luft, Gegenstände verschwinden, Stimmen kommen aus den Wänden und kürzlich hat sich eine unsichtbare Hand am Herd zu schaffen gemacht, während Cindy kochte. Es wird immer schlimmer, inzwischen spukt es jeden Tag, und Carl hat Angst, dass die Aktivitäten aus dem Ruder laufen. Deshalb hat das verängstigte Paar die Geisterjäger Adam Berry und Amy Bruni um Hilfe gebeten. Um übernatürliche Phänomene einzufangen, nutzen sie einen Audiorekorder und ein K-2-Meter, das auf elektromagnetische Felder reagiert.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.