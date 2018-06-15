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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Die Frau in Weiß

TLCFolge vom 15.06.2018
Die Frau in Weiß

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 15.06.2018: Die Frau in Weiß

44 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12

Notfallsanitäterin Nicole wendet sich hilfesuchend an die Geisterjäger Adam Berry und Amy Bruni, weil sie sich große Sorgen um ihre Kinder macht. Im Farmhaus der Familie gehen unheimliche Dinge vor sich, so dass die Töchter nicht mehr alleine schlafen wollen. In dem Anwesen hatte früher Mary Jane Holmes gelebt, eine berühmte amerikanische Autorin, die vor fast 200 Jahren verstarb. Nicole fand Bücher der Schriftstellerin auf dem Grundstück. Ist es ihr Geist, der in Gestalt einer alten, weiß gekleideten Frau im Kinderzimmer erschien und ihre Tochter fast zu Tode erschreckte? Adam und Amy machen in dieser Folge unglaubliche Aufnahmen mit Spezialkameras.

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