Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 15.06.2018: Die Frau in Weiß
44 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12
Notfallsanitäterin Nicole wendet sich hilfesuchend an die Geisterjäger Adam Berry und Amy Bruni, weil sie sich große Sorgen um ihre Kinder macht. Im Farmhaus der Familie gehen unheimliche Dinge vor sich, so dass die Töchter nicht mehr alleine schlafen wollen. In dem Anwesen hatte früher Mary Jane Holmes gelebt, eine berühmte amerikanische Autorin, die vor fast 200 Jahren verstarb. Nicole fand Bücher der Schriftstellerin auf dem Grundstück. Ist es ihr Geist, der in Gestalt einer alten, weiß gekleideten Frau im Kinderzimmer erschien und ihre Tochter fast zu Tode erschreckte? Adam und Amy machen in dieser Folge unglaubliche Aufnahmen mit Spezialkameras.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.