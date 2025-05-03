Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 03.05.2025: Der Club der Geister
45 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Amy und Adam untersuchen den historischen „Black Night“-Country Club in Beckley, West Virginia, in dem seltsame Dinge passieren. Berühmt-berüchtigt ist der Ort wegen eines ungelösten Doppelmordes, der an einem geheimen Treffpunkt für Liebespaare ganz in der Nähe des Clubhauses stattfand: Im November 1947 traf sich Nellie Rand dort mit Elmer Bailey, der nicht ihr Ehemann war. Beide wurden mit gezielten Schüssen in den Kopf getötet, was einer Hinrichtung glich. Spuken die ermordeten Turteltauben in den Räumen des Country Clubs, oder treibt dort etwas Gefährlicheres sein Unwesen?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.