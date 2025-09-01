Busch-Dinner mit Elefanten-ExkursionJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 13: Busch-Dinner mit Elefanten-Exkursion
24 Min.Ab 6
Es geht in den Westen des Krüger Nationalparks zum Team von "Elephants Alive". Es gibt ein Risotto aus Gem Squash Kürbis und Maisgrütze, Dukkah-Huhn Fladen mit Zitronenjoghurt und kleine, süße Madeleines mit Orange und Thymian.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media