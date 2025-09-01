Garnelen-Röllchen und Calamari am Indischen OzeanJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 5: Garnelen-Röllchen und Calamari am Indischen Ozean
24 Min.Ab 6
In dieser Folge kocht Sarah Graham in White Pearl. Zum Dinner unter Palmen gibt es Reispapierfrühlingsrollen mit Garnelen, Zackenbarsch mit Kokos in Bananenblättern, Calamari mit Cajun-Gewürz und kleine Mango-Käsekuchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media