Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Chris und Boschi schunkeln sich in Weihnachtsstimmung

SAT.1Folge vom 29.11.2025
Chris und Boschi schunkeln sich in Weihnachtsstimmung

Chris und Boschi schunkeln sich in WeihnachtsstimmungJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 29.11.2025: Chris und Boschi schunkeln sich in Weihnachtsstimmung

94 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Mehr vom Besten am Morgen: SAT.1 zeigt die beliebteste Morning-Show Deutschlands auch am Samstag - moderiert vom #FFS-Team Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Marlene Lufen, Matthias Killing und Chris Wackert im Wechsel.

Alle verfügbaren Folgen