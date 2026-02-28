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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Mit Frühlingsgefühlen in den März

SAT.1Folge vom 28.02.2026
Mit Frühlingsgefühlen in den März

Mit Frühlingsgefühlen in den MärzJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 28.02.2026: Mit Frühlingsgefühlen in den März

91 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Marlene und Chris starten mit vielen bunten Themen in den März. Im Tulpen-Abc erfahrt ihr alles zur Frühlingsblume, bekommt praktische Fahrrad-Hacks und Wissen zur Fenchelknolle. Außerdem: einfache und köstliche Rezepte aus der asiatischen Küche mit Viet Chau und Expertenwissen zu kleben.

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