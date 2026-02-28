Mit Frühlingsgefühlen in den MärzJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 28.02.2026: Mit Frühlingsgefühlen in den März
91 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Marlene und Chris starten mit vielen bunten Themen in den März. Im Tulpen-Abc erfahrt ihr alles zur Frühlingsblume, bekommt praktische Fahrrad-Hacks und Wissen zur Fenchelknolle. Außerdem: einfache und köstliche Rezepte aus der asiatischen Küche mit Viet Chau und Expertenwissen zu kleben.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1