Von der größten mobilen Eiswelt über die perfekte Tanne bis hin zu mehr Gefühle
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 30.11.2025: Von der größten mobilen Eiswelt über die perfekte Tanne bis hin zu mehr Gefühle
65 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Reporter Olcay besucht die größte mobile Eiswelt Deutschlands in Scharbeutz, Tim Raue verrät sein Rezept für einen ungebackenen Käsekuchen und es gibt den Saft zum Sonntag: Cranbrrr-ry! Das und noch viele weitere spannende Themen gibt es in der Sendung.
