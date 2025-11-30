Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Von der größten mobilen Eiswelt über die perfekte Tanne bis hin zu mehr Gefühle

Folge vom 30.11.2025: Von der größten mobilen Eiswelt über die perfekte Tanne bis hin zu mehr Gefühle

65 Min.
Folge vom 30.11.2025
Ab 12

Reporter Olcay besucht die größte mobile Eiswelt Deutschlands in Scharbeutz, Tim Raue verrät sein Rezept für einen ungebackenen Käsekuchen und es gibt den Saft zum Sonntag: Cranbrrr-ry! Das und noch viele weitere spannende Themen gibt es in der Sendung.

