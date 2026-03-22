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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende Talks

SAT.1Folge vom 22.03.2026
Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende Talks

Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende TalksJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 22.03.2026: Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende Talks

67 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Die saftigsten Frühstücksbrötchen backen wir mit Profikoch Mike Braunmüller. Charlotte Karlinder präsentiert ihre Gesundheitsexpertise zu Frühlingsplagen, außerdem begleiten wir Olcay zur Friseurmesse. Im Talk: Psychologin Linda-Marlen Leinweber, CrackingChris und Dr. Carolin Weyand, Fachanwältin für Strafrecht.

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