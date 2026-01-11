Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

SAT.1Folge vom 11.01.2026
54 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Gute Ernährung ist heute im SAT.1 - Frühstücksfernsehen Programm - ob Thema bei Charlotte Karlinder, Powerfood - Ideen von Monica Meier-Ivancan oder lecker Knollenkunde von Fabian Dietrich. Außerdem berichten Paul Ronzheimer über die Lage in Venezuela und Amelie Hamgarth über den Stand im Block-Prozess, während Olcay in Las Vegas unterwegs ist.

