Gesunder und informativer Start in den SonntagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 11.01.2026: Gesunder und informativer Start in den Sonntag
54 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Gute Ernährung ist heute im SAT.1 - Frühstücksfernsehen Programm - ob Thema bei Charlotte Karlinder, Powerfood - Ideen von Monica Meier-Ivancan oder lecker Knollenkunde von Fabian Dietrich. Außerdem berichten Paul Ronzheimer über die Lage in Venezuela und Amelie Hamgarth über den Stand im Block-Prozess, während Olcay in Las Vegas unterwegs ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1