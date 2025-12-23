Weihnachtliche Geschichten, geheime Wünsche und bewegende MomenteJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 23.12.2025: Weihnachtliche Geschichten, geheime Wünsche und bewegende Momente
72 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Von weihnachtlichen Traditionen und kulinarischen Klassikern über persönliche Wünsche bis hin zu tiefgehenden Einblicken in verborgene Gefühle. Themen, die bewegen und zum Nachdenken anregen - gebündelt in unserer Sendung.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1