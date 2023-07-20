Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 investigativ

Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung im System vom Fleischriesen Tönnies

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 20.07.2023
92 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Diesen Film sollte keiner sehen. Diesen Film sollten Anwälte verhindern. Unter der Marke "SAT.1 investigativ" blicken SAT.1-Reporter:innen hinter die Fassade des Fleischriesen Tönnies, dessen Chef sich einst als Boss des FC Schalke 04 gerne volksnah inszenierte. Verdeckte Recherchen malen ein anderes Bild von Clemens Tönnies und seinem Unternehmen: Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung seiner häufig osteuropäischen Arbeitskräfte gehören zum System des Fleisch-Milliardärs.

