SAT.1Staffel 1Folge 2vom 31.01.2022
97 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12

Ist der Deutsche Christian B. verantwortlich für das Verschwinden von Madeleine McCann? In der Dokumentation "SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie. Ist der Deutsche Christian B. der Täter?" legt ein internationales Reporter:innen-Team Hinweise und Indizien vor, die den Verdacht gegen den mutmaßlichen Täter Christian B. erhärten.

