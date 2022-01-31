SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall MaddieJetzt kostenlos streamen
Folge 2: SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie
97 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12
Ist der Deutsche Christian B. verantwortlich für das Verschwinden von Madeleine McCann? In der Dokumentation "SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie. Ist der Deutsche Christian B. der Täter?" legt ein internationales Reporter:innen-Team Hinweise und Indizien vor, die den Verdacht gegen den mutmaßlichen Täter Christian B. erhärten.
