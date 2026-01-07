Sat.1 NRW
Folge vom 07.01.2026: Sat.1 NRW 07.01.2026
24 Min.Folge vom 07.01.2026
+++ Lehrermangel: 9.000 Stellen unbesetzt +++ Supermarkt in Solingen vertreibt Käufer, die versteckte Fleischprodukte verstecken +++ Streusalzmangel führt zu Schneechaos in Burbach +++ Außerdem: Korruptionsverdacht im Bielefelder Ausländeramt. Insiderjob-Verdacht nach dem Millionenraub in der Gelsenkirchener Bank. Schneeunfälle und Schneestaus auf den Straßen. Erhöhte Anzahl antisemitischer Vorfälle in NRW. Fußball-Bundesliga-Rückrunde startet am Freitag. Wetteraussichten mit persistentem Schneefall, möglichen Glätte- und Windwarnungen und schließlich Sonnenschein am Sonntag.
Genre:Nachrichten
Copyrights:© Sat.1 NRW