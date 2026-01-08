Sat.1 NRW
Folge vom 08.01.2026: Sat.1 NRW 08.01.2026
24 Min.Folge vom 08.01.2026
+++ Schnee, Eis und Pannen sorgen für Hochbetrieb beim Pannendienst +++ Diskussion um das Heruntersetzen der Strafmündigkeit auf 12 Jahre +++ Alljährliche Inventur im Allwetterzoo Münster +++. Außerdem: Ausführliche Berichte über das Feuer in einem Hotel in der Kölner Altstadt und einen linksextremen Anschlag auf ein Umspannwerk in Erkrath. Es gibt Einblicke in den Defense Innovation Summit in Düsseldorf und den Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer in Düsseldorf. Wir überprüfen den aktuellen Stand des Fußballvereins Bayer Leverkusen nach der Winterpause und genießen das Winterwetter in Winterberg.
