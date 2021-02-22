Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mieter unter Druck - Alptraum Wohnungssuche

SAT.1Staffel 2019Folge 8vom 22.02.2021
Folge 8: Mieter unter Druck - Alptraum Wohnungssuche

45 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 12

In Deutschland wird Wohnen zum Problem: Der Mietmarkt explodiert, die Wohnungsnot steigt rapide! Familie Sander aus Hamburg hat die Nase voll von hohen Mieten und lebt nun auf einem Campingplatz. Endstation Notunterkunft heißt es für den gebürtigen Münchner Hakan Ö.: Er lebt trotz Festanstellung in einem Männerwohnheim. Die "SAT.1 Reportage" begleitet Familien in Not und beleuchtet die Gründe, warum Mieten zum finanziellen Problem für viele Gesellschaftsschichten werden.

