Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 Reportage

In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit Haftbefehl

SAT.1Staffel 2019Folge 9vom 09.06.2021
In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit Haftbefehl

In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit HaftbefehlJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 9: In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit Haftbefehl

44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12

Knapp sieben Millionen der über 18-jährigen Bundesbürger sind überschuldet. Das bedeutet, dass jeder zehnte Erwachsene seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie reichen von Arbeitslosigkeit und gescheiterter Selbstständigkeit über die Trennung vom Partner und steigende Wohnkosten bis hin zu unwirtschaftlicher Haushaltsführung. Früher oder später steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Doch wie sieht ihre tägliche Arbeit aus?

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 5 Staffeln und Folgen