Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 04.10.2025
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Im englischen Norfolk hat die raue Nordsee durch die Erosion der Küste einen Jahrtausende alten Kultplatz freigelegt, der den Forscher bis heute Rätsel aufgibt. Es handelt sich um ein aus Baumstämmen errichtetes Ringheiligtum, das an das weltberühmte Stonehenge erinnert. Doch wer waren seine Erbauer? Welchen Zwecken diente es, und was verrät es uns über die Zeit seiner Entstehung?

