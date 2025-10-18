Das versunkene Schiff des PoseidonJetzt kostenlos streamen
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 5: Das versunkene Schiff des Poseidon
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Nach einem verheerenden Sturm vor der Küste Großbritanniens entdecken Archäologen seltsame Objekte aus Stein auf dem Meeresgrund. Was steckt hinter den rätselhaften Funden? Im Jahr 373 v. Chr. erschüttert ein starkes Erdbeben das Südwestufer des Golfs von Korinth und verwüstet die griechische Halbinsel Peloponnes. Können Archäologen das Rätsel um die versunkene Stadt lösen?
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.