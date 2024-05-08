Staffel 1Folge 1vom 08.05.2024
Die Jagd beginntJetzt ohne Werbung streamen
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Folge 1: Die Jagd beginnt
50 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Max und Glenn suchen in der Wildnis nach Saphiren. Anthony und Jodie stellen indes fest, dass sie an der falschen Stelle graben. Ihr Irrtum bringt finanzielle Einbußen mit sich.
Alle Staffeln im Überblick
Schatzjäger in Australien - Die große Suche nach Saphiren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wildbear Entertainment Pty Ltd