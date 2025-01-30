Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Crazy Valentine
22 Min.Ab 12
Keine Frauen bis er sein Jura-Examen in der Tasche hat - das ist die Abmachung, die Justus (25) mit seinem Vater trifft. Dafür wird er später sein Nachfolger in der besten Kanzlei der Stadt. Eigentlich ein guter Deal und Justus ist bemüht, sich daran zu halten. Doch dann lernt er ausgerechnet am Valentinstag Nelly (23) kennen. Am Tag der Liebe soll sich sein Schicksal entscheiden ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1