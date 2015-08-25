Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 100vom 25.08.2015
23 Min.Folge vom 25.08.2015Ab 12

Eigentlich ist Belle auf dem Weg in den Urlaub. Doch eine Autopanne macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Sie schafft es zu einer Werkstatt, wo sie den smarten Massimo trifft. Der Italiener lädt sie zu einer Stadtrundfahrt im Doppeldecker-Bus durch München ein. Belle zögert, schließlich ist Massimo ein Fremder. Ihr Herz siegt und die beiden verbringen einen wunderschönen Tag miteinander. Dann ist Massimo plötzlich spurlos verschwunden - samt Belles Handtasche.

