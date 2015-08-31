Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verliebt, verlobt, verschollen

Staffel 10Folge 104vom 31.08.2015
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 104: Verliebt, verlobt, verschollen

23 Min.Folge vom 31.08.2015Ab 12

Eine Schatzsuche im Wald? Nichts für die sicherheitsliebende Amelie. Die Mathematikerin arbeitet bei einer Versicherung und Abenteuer sind nicht ihr Ding. Doch ihr Freund Sören überredet sie schließlich zum Geocaching und Amelie willigt ein. Doch der Wald hat seine Tücken.

