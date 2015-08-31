Verliebt, verlobt, verschollenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 104: Verliebt, verlobt, verschollen
23 Min.Folge vom 31.08.2015Ab 12
Eine Schatzsuche im Wald? Nichts für die sicherheitsliebende Amelie. Die Mathematikerin arbeitet bei einer Versicherung und Abenteuer sind nicht ihr Ding. Doch ihr Freund Sören überredet sie schließlich zum Geocaching und Amelie willigt ein. Doch der Wald hat seine Tücken.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1