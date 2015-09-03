Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 107vom 03.09.2015
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 107: Brautpaar Nummer 6

23 Min.Folge vom 03.09.2015Ab 12

Johanna ist Standesbeamtin und bringt täglich Pärchen unter die Haube. Der Traum in weiß, für sie Routine. Als aber plötzlich Jugendliebe Theo vor ihr steht, erinnert sich die 36-Jährige daran, wie es war, verliebt zu sein. Beide entdecken ihre alten Gefühle füreinander wieder. Doch Theo steht kurz vor seiner Hochzeit mit Kim - und ausgerechnet Johanna soll die Zeremonie abhalten.

