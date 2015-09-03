Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 107: Brautpaar Nummer 6
23 Min.Folge vom 03.09.2015Ab 12
Johanna ist Standesbeamtin und bringt täglich Pärchen unter die Haube. Der Traum in weiß, für sie Routine. Als aber plötzlich Jugendliebe Theo vor ihr steht, erinnert sich die 36-Jährige daran, wie es war, verliebt zu sein. Beide entdecken ihre alten Gefühle füreinander wieder. Doch Theo steht kurz vor seiner Hochzeit mit Kim - und ausgerechnet Johanna soll die Zeremonie abhalten.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1