Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Waschen, Schneiden, Verlieben

Staffel 10Folge 108vom 04.09.2015
Joyn Plus
Waschen, Schneiden, Verlieben

Waschen, Schneiden, VerliebenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 108: Waschen, Schneiden, Verlieben

23 Min.Folge vom 04.09.2015Ab 12

Nach der letzten Beziehungspleite hat Friseurin Franzi Winkler erstmal genug von Männern. Ein neuer Job in einer neuen Stadt soll es richten - doch die Ruhe währt nicht lange: Chefin Birgit will den Salon schließen und bietet ihn Franzi zum Kauf an. Als der attraktive Frauenheld Maik den Laden betritt und ihr ein lukratives Gegenangebot macht, muss sich die 26-Jährige entscheiden: Der eigene Salon oder die große Karriere? Und vor allem: Wie ist es um ihr Herz bestellt?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen