Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 109: Alte Träume
22 Min.Folge vom 07.09.2015Ab 12
Sophia weiß nur zu gut was es heißt, einen Traum aufzugeben. Vor 21 Jahren wurde sie schwanger und brach daher ihr Studium ab. Nach all den Jahren bekommt sie die Chance, ihr Studium wieder aufzunehmen und ihren alten Traum zu verwirklichen. Doch ihr Mann Sven ist so sehr an die Routine in ihrem Leben gewöhnt, dass ihm der Sinneswandel seiner Frau gegen den Strich geht.
