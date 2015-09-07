Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 109vom 07.09.2015
22 Min.Folge vom 07.09.2015Ab 12

Sophia weiß nur zu gut was es heißt, einen Traum aufzugeben. Vor 21 Jahren wurde sie schwanger und brach daher ihr Studium ab. Nach all den Jahren bekommt sie die Chance, ihr Studium wieder aufzunehmen und ihren alten Traum zu verwirklichen. Doch ihr Mann Sven ist so sehr an die Routine in ihrem Leben gewöhnt, dass ihm der Sinneswandel seiner Frau gegen den Strich geht.

