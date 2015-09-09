Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wer mit dem Feuer spielt

Staffel 10Folge 111vom 09.09.2015
Wer mit dem Feuer spielt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 111: Wer mit dem Feuer spielt

23 Min.Folge vom 09.09.2015Ab 12

Luna (31) führt seit sechs Jahren eine Beziehung mit Max (34), aber jegliche Leidenschaft ist verloren gegangen. Sie möchte einfach mehr Romantik und Spontaneität. Um dies zu erreichen schmiedet sie einen Plan: Sie will Max mit dem kleinen Bruder ihrer besten Freundin eifersüchtig machen. Und so spielt Luna Max eine heiße Affäre mit Lenny (29) vor. Aber was ist, wenn aus einem Spiel plötzlich doch Ernst wird?

