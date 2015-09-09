Wer mit dem Feuer spieltJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 111: Wer mit dem Feuer spielt
23 Min.Folge vom 09.09.2015Ab 12
Luna (31) führt seit sechs Jahren eine Beziehung mit Max (34), aber jegliche Leidenschaft ist verloren gegangen. Sie möchte einfach mehr Romantik und Spontaneität. Um dies zu erreichen schmiedet sie einen Plan: Sie will Max mit dem kleinen Bruder ihrer besten Freundin eifersüchtig machen. Und so spielt Luna Max eine heiße Affäre mit Lenny (29) vor. Aber was ist, wenn aus einem Spiel plötzlich doch Ernst wird?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1