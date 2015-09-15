Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Von glücklichen Kühen

Staffel 10Folge 115vom 15.09.2015
Von glücklichen Kühen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 115: Von glücklichen Kühen

23 Min.Folge vom 15.09.2015Ab 12

Kuhmist und Bauernhof? Davon ist Marketingprofi Mark (38) meilenweit entfernt, als sein Auto auf den Weg ins schicke Florenzer 5-Sterne-Hotel mitten in der Walachei den Geist aufgibt. Von der attraktiven Landwirtin Wilma (33) wird er auf einen Bauernhof abgeschleppt, wo er die nächsten Tage festsitzt. Doch auf dem Hof wächst ihm nicht nur das Landleben ans Herz, sondern auch Wilma. Aber der Job und sein altes Leben lassen ihn nicht so einfach los.

