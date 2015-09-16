Ole und die RiesenwelleJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 116: Ole und die Riesenwelle
22 Min.Folge vom 16.09.2015Ab 12
Surfen, Chillen und Spaß haben? Das ist Oles Leben. No risk, no fun - seine Devise. Daher fährt er auch mal angetrunken nach Partys noch Auto und bezahlt dies fast mit dem Leben. Aber Ole ist frischgebackener Papa und seiner Freundin geht dieser Leichtsinn gehörig gegen den Strich. Also unterzieht sie ihn einer ordentlichen Schocktherapie.
