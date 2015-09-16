Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ole und die Riesenwelle

Staffel 10Folge 116vom 16.09.2015
Joyn Plus
Ole und die Riesenwelle

Ole und die RiesenwelleJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 116: Ole und die Riesenwelle

22 Min.Folge vom 16.09.2015Ab 12

Surfen, Chillen und Spaß haben? Das ist Oles Leben. No risk, no fun - seine Devise. Daher fährt er auch mal angetrunken nach Partys noch Auto und bezahlt dies fast mit dem Leben. Aber Ole ist frischgebackener Papa und seiner Freundin geht dieser Leichtsinn gehörig gegen den Strich. Also unterzieht sie ihn einer ordentlichen Schocktherapie.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen