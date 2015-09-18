Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 118: Lebensretter Liebe
22 Min.Folge vom 18.09.2015Ab 12
Die Titel-Story bei der angesagtesten Frauenzeitschrift zu platzieren, wäre für Johanna der Jackpot. Und dann trifft sie auf Philipp, dessen Geschichte einfach alles hat: Leben, Liebe und Tod! Johanna schreibt ihren Artikel - doch er endet ganz anders als geplant.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1