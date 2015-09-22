Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Kiki und das Kind

Staffel 10Folge 120vom 22.09.2015
Joyn Plus
Kiki und das Kind

Kiki und das KindJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 120: Kiki und das Kind

23 Min.Folge vom 22.09.2015Ab 12

Unfähig, unsexy, unfruchtbar - so fühlt sich Mittvierzigerin Lisa. Im Job kommt sie einfach nicht voran. Und ihre Beziehung steht vor dem Aus, nachdem ihr Mann sie schon wieder betrogen hat. Zu allem Überfluss leidet sie jetzt auch noch an den hitzigen Symptomen der Wechseljahre. Doch was, wenn es gar nicht die Wechseljahre sind?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen