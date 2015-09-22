Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 120: Kiki und das Kind
23 Min.Folge vom 22.09.2015Ab 12
Unfähig, unsexy, unfruchtbar - so fühlt sich Mittvierzigerin Lisa. Im Job kommt sie einfach nicht voran. Und ihre Beziehung steht vor dem Aus, nachdem ihr Mann sie schon wieder betrogen hat. Zu allem Überfluss leidet sie jetzt auch noch an den hitzigen Symptomen der Wechseljahre. Doch was, wenn es gar nicht die Wechseljahre sind?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1