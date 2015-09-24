Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Cupcake-Königin

Staffel 10Folge 122vom 24.09.2015
Joyn Plus
Die Cupcake-Königin

Die Cupcake-KöniginJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 122: Die Cupcake-Königin

22 Min.Folge vom 24.09.2015Ab 12

Franzi hat sich mit ihrem ruhigen Leben auf dem Land abgefunden. Der Traum vom eigenen Cupcake-Laden in der City liegt seit Langem auf Eis. Mit Freund Peter bewirtschaftet sie einen kleinen Hof, im Gasthof ihrer besten Freundin Milli jobbt sie als Köchin und Kellnerin. Franzi denkt, sie sei glücklich - bis unerwartet ihre Jugendliebe Tom auftaucht. Scheinbar vergangene Wünsche kommen plötzlich wieder auf. Sind Träume am Ende mehr als nur Schäume?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen