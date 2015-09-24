Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 122: Die Cupcake-Königin
22 Min.Folge vom 24.09.2015Ab 12
Franzi hat sich mit ihrem ruhigen Leben auf dem Land abgefunden. Der Traum vom eigenen Cupcake-Laden in der City liegt seit Langem auf Eis. Mit Freund Peter bewirtschaftet sie einen kleinen Hof, im Gasthof ihrer besten Freundin Milli jobbt sie als Köchin und Kellnerin. Franzi denkt, sie sei glücklich - bis unerwartet ihre Jugendliebe Tom auftaucht. Scheinbar vergangene Wünsche kommen plötzlich wieder auf. Sind Träume am Ende mehr als nur Schäume?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1