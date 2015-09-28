Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufstand der Töchter

Staffel 10Folge 123vom 28.09.2015
Folge 123: Aufstand der Töchter

23 Min.Folge vom 28.09.2015Ab 12

Architekt Sascha und seine neue Liebe Anabel sind glücklich. Einzig die kleine Patchworkfamilie läuft mit den beiden Töchtern Cleo und Kati noch nicht ganz rund. Ein Familienurlaub soll es richten. Doch der entwickelt sich zur ausgewachsenen Katastrophe, da Workaholic Sascha die Finger nicht vom Laptop lassen kann und bei den Damen derweil die Stimmung kippt.

