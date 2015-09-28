Aufstand der TöchterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 123: Aufstand der Töchter
23 Min.Folge vom 28.09.2015Ab 12
Architekt Sascha und seine neue Liebe Anabel sind glücklich. Einzig die kleine Patchworkfamilie läuft mit den beiden Töchtern Cleo und Kati noch nicht ganz rund. Ein Familienurlaub soll es richten. Doch der entwickelt sich zur ausgewachsenen Katastrophe, da Workaholic Sascha die Finger nicht vom Laptop lassen kann und bei den Damen derweil die Stimmung kippt.

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1