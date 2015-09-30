Nur eine einzige NachtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 125: Nur eine einzige Nacht
23 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 12
Am Tag vor ihrer Abreise begegnet die Französin Lilou ihrem Traummann - Kinderarzt Daniel. Sie machen einen Deal: keine Fragen, keine Antworten. Es gibt nur eine leidenschaftliche Nacht. Am nächsten Morgen trennen sich ihre Wege, ohne dass sie etwas voneinander wissen. Als Lilou ihren Zug verpasst, sieht sie das als Wink des Schicksals. Ohne jeglichen Anhaltspunkt macht sie sich auf die Suche nach Daniel. Aber ist es vielleicht zu spät für die große Liebe?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1