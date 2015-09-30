Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 125vom 30.09.2015
Folge 125: Nur eine einzige Nacht

23 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 12

Am Tag vor ihrer Abreise begegnet die Französin Lilou ihrem Traummann - Kinderarzt Daniel. Sie machen einen Deal: keine Fragen, keine Antworten. Es gibt nur eine leidenschaftliche Nacht. Am nächsten Morgen trennen sich ihre Wege, ohne dass sie etwas voneinander wissen. Als Lilou ihren Zug verpasst, sieht sie das als Wink des Schicksals. Ohne jeglichen Anhaltspunkt macht sie sich auf die Suche nach Daniel. Aber ist es vielleicht zu spät für die große Liebe?

Alle Staffeln im Überblick

Alle 14 Staffeln und Folgen