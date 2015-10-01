Tausche Pumps gegen GummistiefelJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 126: Tausche Pumps gegen Gummistiefel
23 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12
Josephines Leben in der Großstadt läuft nach Plan: Sie steht kurz vor ihrer Beförderung und auch ihre Beziehung mit Staranwalt David läuft spitze. Doch dann überträgt ihr Chef die erwartete Führungsposition jemand anderem. Ein Anruf ihrer Schwester Maike zwingt Josephine schließlich zur Rückkehr in ihr Heimatdorf. Jugendliebe Tommy ist schlecht auf sie zu sprechen und Vater Joseph ist zutiefst enttäuscht von seiner Tochter. Gibt 's für Josephine eine zweite Chance?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1