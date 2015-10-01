Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Tausche Pumps gegen Gummistiefel

Staffel 10Folge 126vom 01.10.2015
Tausche Pumps gegen Gummistiefel

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 126: Tausche Pumps gegen Gummistiefel

23 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12

Josephines Leben in der Großstadt läuft nach Plan: Sie steht kurz vor ihrer Beförderung und auch ihre Beziehung mit Staranwalt David läuft spitze. Doch dann überträgt ihr Chef die erwartete Führungsposition jemand anderem. Ein Anruf ihrer Schwester Maike zwingt Josephine schließlich zur Rückkehr in ihr Heimatdorf. Jugendliebe Tommy ist schlecht auf sie zu sprechen und Vater Joseph ist zutiefst enttäuscht von seiner Tochter. Gibt 's für Josephine eine zweite Chance?

Alle Staffeln im Überblick

Alle 14 Staffeln und Folgen