Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Während ich schlief

Staffel 10Folge 127vom 02.10.2015
Während ich schlief

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 127: Während ich schlief

23 Min.Folge vom 02.10.2015Ab 12

Bei einem Einbruch wird Annikas Firmenlaptop gestohlen. Darauf waren wichtige Informationen gespeichert. Informationen, die keinesfalls in die falschen Hände geraten dürfen! Die Polizei kommt mit ihren Ermittlungen nur schleppend voran, und so macht sich Annika selbst auf die Suche. Im Internet stößt sie auf eine heiße Spur. Sie vereinbart ein Treffen mit dem "Verkäufer" und begibt sich in große Gefahr.

