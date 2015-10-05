Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 128vom 05.10.2015
Folge 128: Adam sucht Eva

22 Min.Folge vom 05.10.2015Ab 12

Adam und Eva zusammen glücklich im Paradies? Knapp einen Monat ist es her, dass Adam seiner Traumfrau Eva in einer Bar über den Weg gelaufen ist. Seitdem ist Adam wie besessen davon, die schöne Unbekannte wiederzusehen, weshalb er jeden Tag um dieselbe Zeit an den Ort des Geschehens zurückkehrt und eine Stunde auf die Eingangstür starrt. Erst als ihm die neue Bedienung Stella helfen will, wird ihm etwas klar.

