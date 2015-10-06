Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Hochzeit meiner Tochter

Staffel 10Folge 129vom 06.10.2015
Die Hochzeit meiner Tochter

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 129: Die Hochzeit meiner Tochter

23 Min.Folge vom 06.10.2015Ab 12

Vater Gregor und seine Tochter Daria sind seit dem Tod der Mutter ein unschlagbares Team. Doch als Daria bekanntgibt, mit ihrem Freund Linus zusammenzuziehen und als der ihr auch noch einen Antrag macht, läuten für den Vater nur noch die Alarmglocken. Gregor schreckt nicht davor zurück, einen tückischen Plan zu entwickeln.

