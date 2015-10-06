Die Hochzeit meiner TochterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 129: Die Hochzeit meiner Tochter
23 Min.Folge vom 06.10.2015Ab 12
Vater Gregor und seine Tochter Daria sind seit dem Tod der Mutter ein unschlagbares Team. Doch als Daria bekanntgibt, mit ihrem Freund Linus zusammenzuziehen und als der ihr auch noch einen Antrag macht, läuten für den Vater nur noch die Alarmglocken. Gregor schreckt nicht davor zurück, einen tückischen Plan zu entwickeln.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1