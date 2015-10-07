Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 130vom 07.10.2015
Folge 130: Eine schrecklich schöne Liebe

24 Min.Folge vom 07.10.2015Ab 12

Die schüchterne Dana war schon immer mehr an Kunst als an Männern interessiert. Bis sie den gutaussehenden Self-Made-Millionär und Kunstliebhaber Leopold Tesmer kennenlernt. Sie kann dem mysteriösen Charme des Mannes nicht widerstehen. Doch Leopold ist für eine klassische Liebesbeziehung nicht zu haben und führt Dana in eine Welt ein, in der Lust und Schmerz sehr nah beieinander liegen.

