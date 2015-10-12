Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 131: Die Nanny
22 Min.Folge vom 12.10.2015Ab 12
Paula arbeitet als persönliche Assistentin ihres Chefs Carlo in einem großen Kosmetikkonzern. Carlo ist hinter einer geheimen Rezeptur her und dafür bricht er auch das Gesetz. Was er von Paula verlangt ist illegal und strafbar: Sie soll sich bei Creme-Erfinder Stefan Liebknecht als Nanny ausgeben und das Rezept finden. Industriespionage! Paulas Gewissen ist dagegen, aber Carlo lässt ihr keine Wahl.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1