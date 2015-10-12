Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 131vom 12.10.2015
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 131: Die Nanny

22 Min.Folge vom 12.10.2015Ab 12

Paula arbeitet als persönliche Assistentin ihres Chefs Carlo in einem großen Kosmetikkonzern. Carlo ist hinter einer geheimen Rezeptur her und dafür bricht er auch das Gesetz. Was er von Paula verlangt ist illegal und strafbar: Sie soll sich bei Creme-Erfinder Stefan Liebknecht als Nanny ausgeben und das Rezept finden. Industriespionage! Paulas Gewissen ist dagegen, aber Carlo lässt ihr keine Wahl.

