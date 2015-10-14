Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 133vom 14.10.2015
23 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12

Sina Kramer ist im Heim aufgewachsen. Sie kämpft ums Überleben, und jetzt wurde ihr auch noch die Wohnung gekündigt. Außer ihrem Freund Dany hat Sina nichts. Bis sie ein Haus erbt. Von ihrer verstorbenen Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Doch ein gewisser Dieter hat die andere Hälfte des Hauses geerbt und er will sie Sina nicht überlassen.

