Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 133: Ich kann auch anders
23 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12
Sina Kramer ist im Heim aufgewachsen. Sie kämpft ums Überleben, und jetzt wurde ihr auch noch die Wohnung gekündigt. Außer ihrem Freund Dany hat Sina nichts. Bis sie ein Haus erbt. Von ihrer verstorbenen Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Doch ein gewisser Dieter hat die andere Hälfte des Hauses geerbt und er will sie Sina nicht überlassen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
