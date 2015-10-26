Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein ehrenwertes Haus

Staffel 10Folge 135vom 26.10.2015
Ein ehrenwertes Haus

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 135: Ein ehrenwertes Haus

23 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 12

Lisa und Ben sind mit ihrem Baby gerade in ihre neue Wohnung eingezogen. Eigentlich könnte alles gut sein. Aber irgendetwas stimmt in dem Haus nicht. Unter ihnen wohnt ein Ex-Bankräuber. Und über ihnen eine auffällig nette Hausmeisterin, die ihnen jeglichen Kontakt mit dem Ex-Knacki untersagt. Doch Ben will sich nichts vorschreiben lassen und bringt damit seine junge Familie in Gefahr.

