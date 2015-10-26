Ein ehrenwertes HausJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 135: Ein ehrenwertes Haus
23 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 12
Lisa und Ben sind mit ihrem Baby gerade in ihre neue Wohnung eingezogen. Eigentlich könnte alles gut sein. Aber irgendetwas stimmt in dem Haus nicht. Unter ihnen wohnt ein Ex-Bankräuber. Und über ihnen eine auffällig nette Hausmeisterin, die ihnen jeglichen Kontakt mit dem Ex-Knacki untersagt. Doch Ben will sich nichts vorschreiben lassen und bringt damit seine junge Familie in Gefahr.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1