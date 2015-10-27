Ein Traum von einer HochzeitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 136: Ein Traum von einer Hochzeit
23 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12
Eine Traumhochzeit in weiß - es gibt nichts, was sich Milena bis zu ihrem 30. Geburtstag sehnlicher wünscht. Doch der passende Mann ist weit und breit nicht in Sicht. Milena ist Single, übergewichtig und hängt immer noch in dem Kaff fest, in dem sie aufgewachsen ist. Durch einen Zufall landet sie in Berlin und schnuppert dort nicht nur Großstadtluft, sondern kommt auch ihrem Traum auf einmal schnell näher. Schneller, als vielleicht gut ist?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1