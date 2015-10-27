Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 136vom 27.10.2015
23 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12

Eine Traumhochzeit in weiß - es gibt nichts, was sich Milena bis zu ihrem 30. Geburtstag sehnlicher wünscht. Doch der passende Mann ist weit und breit nicht in Sicht. Milena ist Single, übergewichtig und hängt immer noch in dem Kaff fest, in dem sie aufgewachsen ist. Durch einen Zufall landet sie in Berlin und schnuppert dort nicht nur Großstadtluft, sondern kommt auch ihrem Traum auf einmal schnell näher. Schneller, als vielleicht gut ist?

