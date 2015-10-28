Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 137: Liebe vor Gericht
23 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 12
Familie? Kinder? Davon will Scheidungsanwalt Robin nichts wissen. Er bevorzugt Beziehungen ohne Verbindlichkeiten. Bis Nachbarin Saskia und ihre zwei Kinder Leonie und Lukas nebenan einziehen. Als Saskias Ex-Mann ihr die Kinder wegnehmen will, ist Robin nicht nur als Anwalt gefragt.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1