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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe vor Gericht

Staffel 10Folge 137vom 28.10.2015
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 137: Liebe vor Gericht

23 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 12

Familie? Kinder? Davon will Scheidungsanwalt Robin nichts wissen. Er bevorzugt Beziehungen ohne Verbindlichkeiten. Bis Nachbarin Saskia und ihre zwei Kinder Leonie und Lukas nebenan einziehen. Als Saskias Ex-Mann ihr die Kinder wegnehmen will, ist Robin nicht nur als Anwalt gefragt.

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