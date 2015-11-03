Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 141: Die perfekte Welle
23 Min.Folge vom 03.11.2015Ab 12
Lisa liebt ihren Freund Ben. Ben ist leidenschaftlicher Surfer und so ganz anders als Lisa. Sie steuert zielstrebig eine große Karriere im Marketing an, er chillt lieber auf seinem Board. Als Lisa ihren Traumjob in Aussicht hat, folgt die Zerreißprobe. Und Lisa rennt sehenden Auges in die Katastrophe.
