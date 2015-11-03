Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 141vom 03.11.2015
Folge 141: Die perfekte Welle

23 Min.Folge vom 03.11.2015Ab 12

Lisa liebt ihren Freund Ben. Ben ist leidenschaftlicher Surfer und so ganz anders als Lisa. Sie steuert zielstrebig eine große Karriere im Marketing an, er chillt lieber auf seinem Board. Als Lisa ihren Traumjob in Aussicht hat, folgt die Zerreißprobe. Und Lisa rennt sehenden Auges in die Katastrophe.

