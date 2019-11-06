Lehrer in Sachen LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 145: Lehrer in Sachen Liebe
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ruben Haussmann ist Bestsellerautor - nein, Stopp! Er WAR ein erfolgreicher Bestsellerautor. Frauen himmelten ihn scharenweise an. Doch das ist Vergangenheit. Völlig pleite und mit Schreibblockade schickt ihm das Schicksal Marie - die erste Frau, die sich von seinem verblassten Ruhm nicht blenden lässt. Doch Ruben kann nicht aus seiner Haut und begeht einen Riesenfehler. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1