Staffel 10Folge 146vom 06.11.2019
Folge 146: Ich liebe Dich, ich hasse Dich

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eva will mit ihrem Ex-Mann Peter nichts mehr zu tun haben - denn er hat einen Ausflug in das Bett einer knackigen Blondine Mitte 20 gemacht. Doch dann schweißt ein gemeinsames Ziel die Ex-Eheleute wieder zusammen: Tochter Clara will den syrischen Flüchtling Ali heiraten. Das wollen beide um jeden Preis verhindern! Eva und Peter heften sich an Alis Fersen und spüren plötzlich die alte Vertrautheit wieder. Doch das Hochzeitsproblem ist damit weder gelöst noch aufgehalten. Rechte: Sat.1

